У Росії почали частіше повертати на війну недолікованих окупантів, - ЗМІ

Так, раніше російські ЗМІ опублікували заяву члена Ради з прав людини при президентові РФ Ольги Демичової про випадки повернення на фронт недолікованих окупантів. Вона заявила, що дві клініки у Москві та Донецьку нібито звернулися до неї з проханням розібратися, чому поранених пацієнтів замість реабілітації та долікування відправляють назад до зони бойових дій.

Зазначається, що рішення про категорію поранення та придатності в Росії мають приймати військово-лікарські комісії (ВЛК). Однак після повномасштабного вторгнення командири частин самостійно ухвалюють рішення і часто після госпіталю відправляють військових на фронт.

У Росії зафіксували низку недавніх випадків, коли військових з серйозними пораненнями знову повертали на фронт. Зокрема, з простріленими легенями, уламками в кінцівках, виразкою і навіть тим, хто раніше переносив інфаркти та інсульти.

При цьому в ЗМІ зазначають, що Міноборони РФ розробило методичні вказівки щодо придатності під час мобілізації. Згідно з документом, медичний огляд проводиться за офіцерською графою розкладу хвороб, тобто "всі придатні до служби".