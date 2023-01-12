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У Росії почали частіше повертати на війну недолікованих окупантів, - ЗМІ

Фото: РФ кидає на війну проти України недолікованих окупантів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російське командування почало частіше кидати на війну проти України поранених окупантів, які не закінчили лікування. При цьому їх повертають на фронт без дозволу медиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Агентство".

Так, раніше російські ЗМІ опублікували заяву члена Ради з прав людини при президентові РФ Ольги Демичової про випадки повернення на фронт недолікованих окупантів. Вона заявила, що дві клініки у Москві та Донецьку нібито звернулися до неї з проханням розібратися, чому поранених пацієнтів замість реабілітації та долікування відправляють назад до зони бойових дій.

Зазначається, що рішення про категорію поранення та придатності в Росії мають приймати військово-лікарські комісії (ВЛК). Однак після повномасштабного вторгнення командири частин самостійно ухвалюють рішення і часто після госпіталю відправляють військових на фронт.

У Росії зафіксували низку недавніх випадків, коли військових з серйозними пораненнями знову повертали на фронт. Зокрема, з простріленими легенями, уламками в кінцівках, виразкою і навіть тим, хто раніше переносив інфаркти та інсульти.

При цьому в ЗМІ зазначають, що Міноборони РФ розробило методичні вказівки щодо придатності під час мобілізації. Згідно з документом, медичний огляд проводиться за офіцерською графою розкладу хвороб, тобто "всі придатні до служби".

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, в окупованому Бердянську лікарні переповнені пораненими росіянами.

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