В России начали чаще возвращать на войну недолеченных оккупантов, - СМИ

Так, ранее российские СМИ опубликовали заявление члена Совета по правам человека при президенте РФ Ольги Демичевой о случаях возвращение на фронт недолеченных оккупантов. Она заявила, что две клиники в Москве и Донецке якобы обратились к ней с просьбой разобраться, почему раненых пациентов вместо реабилитации и долечивания отправляют назад в зону боевых действий.

Отмечается, что решение о категории ранения и пригодности в России должны принимать военно-врачебные комиссии (ВВК). Однако после полномасштабного вторжение командиры частей самостоятельно принимают решения и часто после госпиталя отправляют военных на фронт.

В России зафиксировали ряд недавних случаев, когда военных с серьезными ранениями вновь возвращали на фронт. В частности, с простреленными легкими, осколками в конечностях, язвой и даже тех, кто ранее переносил инфаркты и инсульты.

При этом в СМИ отмечают, что Минобороны РФ разработало методические указания по пригодности при мобилизации. Согласно документу, медицинское освидетельствование проводится по офицерской графе расписания болезней, то есть "все годны к службе".