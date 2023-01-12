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В России начали чаще возвращать на войну недолеченных оккупантов, - СМИ

Фото: РФ бросает на войну против Украине недолеченных оккупантов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российское командование начало чаще бросать на войну против Украины раненых оккупантов, которые не закончили лечение. При этом их возвращают на фронт без разрешения медиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Агентство".

Так, ранее российские СМИ опубликовали заявление члена Совета по правам человека при президенте РФ Ольги Демичевой о случаях возвращение на фронт недолеченных оккупантов. Она заявила, что две клиники в Москве и Донецке якобы обратились к ней с просьбой разобраться, почему раненых пациентов вместо реабилитации и долечивания отправляют назад в зону боевых действий.

Отмечается, что решение о категории ранения и пригодности в России должны принимать военно-врачебные комиссии (ВВК). Однако после полномасштабного вторжение командиры частей самостоятельно принимают решения и часто после госпиталя отправляют военных на фронт.

В России зафиксировали ряд недавних случаев, когда военных с серьезными ранениями вновь возвращали на фронт. В частности, с простреленными легкими, осколками в конечностях, язвой и даже тех, кто ранее переносил инфаркты и инсульты.

При этом в СМИ отмечают, что Минобороны РФ разработало методические указания по пригодности при мобилизации. Согласно документу, медицинское освидетельствование проводится по офицерской графе расписания болезней, то есть "все годны к службе".

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, в оккупированном Бердянске больницы переполнены ранеными россиянами.

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