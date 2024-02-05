У Росії після падіння на лід затонув гелікоптер Мі-8

У раніше визначеному районі пошуку приблизно за 20 км від села Дерев'яне рятувальники знайшли частину фюзеляжу повітряного судна та велику промоїну. Попередньо, вертоліт під час аварії пробив лід і пішов на дно, саме тому у воді перестав працювати аварійний маяк, що утруднило пошуки.

Вранці роботи на місці катастрофи продовжать водолази, глибина тут може досягати 40-50 метрів.

У МНС зазначили, що вертольотом керував досвідчений екіпаж із тисячами годин нальоту, вони неодноразово залучалися до пошуку та порятунку людей.

Учора ввечері, 4 лютого, стало відомо, що гелікоптер Мі-8 зі складу Міністерства з надзвичайних ситуацій РФ "зник з радарів", пролітаючи над Карелією. На його борту було троє людей. Борт, як пишуть російські Telegram-канали, летів із Петрозаводська до міста Вітегра Вологодської області.

Аварії з російськими повітряними суднами

Нагадаємо, раніше в Афганістані розбився російський приватний літак, який летів з Індії до Росії. На його борту перебували шестеро людей - двоє пасажирів і четверо членів екіпажу. Літак належав компанії "Атлетік Груп" та неназваній приватній особі.

А торік у Воронезькій області РФ розбився винищувач-бомбардувальник Су-34. Екіпаж літака нібито встиг катапультуватись, його евакуювали.