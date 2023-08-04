В Росії підвищили граничний вік призову та заборонили виїзд з країни після повістки

Російський диктатор Володимир Путін підписав закон, який підвищить граничний вік призову в армію. Закон вступить в силу з наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське пропагандистське видання "Коммерсантъ".

За даними росЗМІ, згідно з новим законом, що набуде чинності з 1 січня 2024 року призову на строкову військову службу підлягатимуть громадяни від 18 до 30 років. Раніше верхньою межею призову було 27 років.

Цим же законом встановлюється можливість укладення контрактів із призовниками на строк не менше ніж рік (але не раніше, ніж за місяць до закінчення строку служби).

Люди, яким виповниться 27 років до кінця цього року, під розширення призову не потрапляють.

Крім того, за даними росЗМІ, сьогодні Путін підписав закон, який вводить заборону на виїзд за кордон для громадянина з дня вручення йому повістки, зокрема за місцем роботи або навчання.

Мобілізація в Росії

Раніше ми повідомляли, що з початку 2023 року Міноборони Росії активізувало схему вербування російських ув'язнених для участі у бойових діях в Україні.

У травні в Генштабі ЗСУ повідомляли, що російські військові майже втричі скоротили час підготовки мобілізованих ув'язнених через значні втрати живої сили. Крім того, Росармія створює табори на підготовку ув'язнених на тимчасово окупованих територіях.

За даними Bloomberg, РФ готується відправити в Україну більше "кадировців" і ув'язнених, щоб заповнити дефіцит, який залишили після себе найманці ПВК "Вагнера".

Європейські офіційні особи заявили, що, взявши на себе вербування засуджених, Міноборони РФ неухильно збільшувало кількість ув'язнених в армії приблизно до 15 000 осіб. Близько 2000 осіб служать у так званих штрафних військових частинах "Шторм Z".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.