В России повысили предельный возраст призыва и запретили выезд из страны после повестки

Российский диктатор Владимир Путин подписал закон, который повысит предельный возраст призыва в армию. Закон вступит в силу со следующего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское пропагандистское издание " Коммерсантъ".

По данным росСМИ, согласно новому закону, который вступит в силу с 1 января 2024 года, призыву на срочную военную службу будут подлежать граждане от 18 до 30 лет. Раньше верхним пределом призыва было 27 лет.

Этим же законом устанавливается возможность заключения контрактов с призывниками на срок не менее года (но не раньше, чем за месяц до окончания срока службы).

Люди, которым исполнится 27 лет до конца этого года, в расширение призыва не попадают.

Кроме того, по данным росСМИ, сегодня Путин подписал закон, вводящий запрет на выезд за границу для гражданина со дня вручения ему повестки, в том числе по месту работы или учебы.

Мобилизация в России

Ранее сообщалось, что с начала 2023 года Минобороны России активизировало схему вербовки российских заключенных для участия в боевых действиях в Украине.

В мае в Генштабе ВСУ сообщали, что российские военные почти втрое сократили время подготовки мобилизованных заключенных из-за значительных потерь живой силы. Кроме того, Росармия создает лагеря для подготовки заключенных на временно оккупированных территориях.

По данным Bloomberg, РФ готовится отправить в Украину больше "кадыровцев" и заключенных, чтобы восполнить дефицит, оставленный после себя наемниками ППК "Вагнера".

Европейские официальные лица заявили, что, взяв на себя вербовку осужденных, Минобороны РФ неуклонно увеличивало количество заключенных в армии примерно до 15 000 человек. Около 2000 человек служат в так называемых штрафных воинских частях "Шторм Z".

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