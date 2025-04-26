У Росії під час демонстрації "захопленої техніки НАТО" загинула дитина. Задній люк бронетранспортера раптово впав на голову.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.
У Комсомольську-на-Амурі на "виставці трофейної" техніки НАТО та ЗСУ загинув чотирирічний хлопчик.
За даними російських ЗМІ, задній люк бронетранспортера M113 проломив дитині голову.
Інцидент стався вранці 26 квітня. За словами очевидців, діти розглядали військову техніку, коли люк несподівано відкрився.
Офіційно причини події не названо: за одними даними, люк відкрив хтось із відвідувачів, за іншими - це сталося через технічну несправність.
Виставку на Театральній площі відкрили 25 квітня представники місцевої влади, заявивши про "патріотичне виховання підростаючого покоління".
Після інциденту територію виставки оточили поліція та екстрені служби.
Нагадаємо, ми писали, що Росія у жовтні 2024 року зазнала рекордних втрат техніки на фронті за останні два роки війни. Це пов'язано з високими темпами наступу.
Дані проекту Oryx, які проаналізувало видання, свідчать, що в жовтні Росія втратила більшу кількість бронемашин, літаків, вертольотів та іншої техніки, ніж будь-якого місяця з жовтня 2022 року, коли російські військові відступали з Харківської області.
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