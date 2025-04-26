В России во время демонстрации "захваченной техники НАТО" погиб ребенок

Напомним, мы писали, что Россия в октябре 2024 года понесла рекордные потери техники на фронте за последние два года войны. Это связано с высокими темпами наступления.

Данные проекта Oryx, которые проанализировало издание, свидетельствуют, что в октябре Россия потеряла большее количество бронемашин, самолетов, вертолетов и другой техники, чем в любой месяц с октября 2022 года, когда российские военные отступали из Харьковской области.

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