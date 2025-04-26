В России во время демонстрации "захваченной техники НАТО" погиб ребенок. Задний люк бронетранспортера внезапно упал на голову.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
В Комсомольске-на-Амуре на "выставке трофейной" техники НАТО и ВСУ погиб четырехлетний мальчик.
По данным российских СМИ, задний люк бронетранспортера M113 проломил ребенку голову.
Инцидент произошел утром 26 апреля. По словам очевидцев, дети рассматривали военную технику, когда люк неожиданно открылся.
Официально причины происшествия не названы: по одним данным, люк открыл кто-то из посетителей, по другим - это произошло из-за технической неисправности.
Выставку на Театральной площади открыли 25 апреля представители местной власти, заявив о "патриотическом воспитании подрастающего поколения".
После инцидента территорию выставки оцепили полиция и экстренные службы.
Напомним, мы писали, что Россия в октябре 2024 года понесла рекордные потери техники на фронте за последние два года войны. Это связано с высокими темпами наступления.
Данные проекта Oryx, которые проанализировало издание, свидетельствуют, что в октябре Россия потеряла большее количество бронемашин, самолетов, вертолетов и другой техники, чем в любой месяц с октября 2022 года, когда российские военные отступали из Харьковской области.
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