У Росії під час демонстрації "захопленої техніки НАТО" загинула дитина. Задній люк бронетранспортера раптово впав на голову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Офіційно причини події не названо: за одними даними, люк відкрив хтось із відвідувачів, за іншими - це сталося через технічну несправність.

У Комсомольську-на-Амурі на "виставці трофейної" техніки НАТО та ЗСУ загинув чотирирічний хлопчик.

Нагадаємо, ми писали, що Росія у жовтні 2024 року зазнала рекордних втрат техніки на фронті за останні два роки війни. Це пов'язано з високими темпами наступу.

Дані проекту Oryx, які проаналізувало видання, свідчать, що в жовтні Росія втратила більшу кількість бронемашин, літаків, вертольотів та іншої техніки, ніж будь-якого місяця з жовтня 2022 року, коли російські військові відступали з Харківської області.

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