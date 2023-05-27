У Росії під "атаку" потрапив ще один нафтопереробний завод

Як інформують в мережі, безпілотники нібито прилетіли на станцію неподалік села Єрохіно, яке обслуговує нафтопровід "Дружба".

"Перший БПЛА залетів о 3:15. Він врізався в будівлю маслоцеху, після чого стався вибух - у результаті було пошкоджено дах та стіну будівлі. Другий БПЛА прилетів за півгодини - він упав на землю і вибухнув", - повідомляє Baza.

Пожежу нібито загасили працівники підприємства, а постраждалих "немає".

У Псковській області РФ також "атака" БПЛА

Нагадаємо, сьогодні губернатор Псковської області Михайло Ведерніков також писав про атаку безпілотників на нафтопереробну станцію в регіоні, а саме неподалік від селища Литвинове Невельського району.

За його словами, внаслідок вибуху була пошкоджена адміністративна будівля, а постраждалих немає.

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