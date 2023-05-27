UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Росії під "атаку" потрапив ще один нафтопереробний завод

Фото: в Росії під "атаку" потрапив ще один нафтопереробний завод (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Росії за сьогодні вже вдруге повідомляють про "атаку безпілотників" на нафтопереробний завод. Цього разу в Тверській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Baza.

Як інформують в мережі, безпілотники нібито прилетіли на станцію неподалік села Єрохіно, яке обслуговує нафтопровід "Дружба".

"Перший БПЛА залетів о 3:15. Він врізався в будівлю маслоцеху, після чого стався вибух - у результаті було пошкоджено дах та стіну будівлі. Другий БПЛА прилетів за півгодини - він упав на землю і вибухнув", - повідомляє Baza.

Пожежу нібито загасили працівники підприємства, а постраждалих "немає".

У Псковській області РФ також "атака" БПЛА

Нагадаємо, сьогодні губернатор Псковської області Михайло Ведерніков також писав про атаку безпілотників на нафтопереробну станцію в регіоні, а саме неподалік від селища Литвинове Невельського району.

За його словами, внаслідок вибуху була пошкоджена адміністративна будівля, а постраждалих немає.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяНАФТАВибух