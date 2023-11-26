У Росії оголосили у розшук прес-секретаря Meta

Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило в розшук речника американського технологічного гіганта Meta Енді Стоуна. Причина додавання його до списку розшукуваних не вказана.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна, у базі розшуку МВС Росії фігурують декілька суддів МКС, зокрема Росаріо Сальваторе Айтала та Томоко Акане. Крім того, слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу стосовно прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Ахмад Хана, суддів Міжнародного кримінального суду Томоко Акане, Розаріо Сальваторе Айтали і Серхіо Херардо Угальде Годінеса.
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