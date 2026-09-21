В Росії оголосили попередні результати "виборів" до Держдуми

На "виборах" до Держдуми РФ лідирує партія влади "Єдина Росія" - результат, який навряд чи можна назвати несподіванкою в умовах відсутності реальної політичної конкуренції в країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ЦВК РФ.
Після обробки близько 14% протоколів "Єдина Росія" набирає близько 57% голосів. Слідом ідуть КПРФ (близько 14%), ЛДПР (9%), "Нові люди" (8%) та "Справедлива Росія" (5,16%).
Уусі ці партії, окрім формальної різниці в назвах, роками демонструють повну лояльність Кремлю і жодної реальної опозиції режиму Путіна не становлять.
За даними так званого дистанційного електронного голосування (ДЕГ), яке в Росії вважають одним з найменш прозорих та найбільш маніпульованих інструментів, "Єдина Росія" отримує 49,06%, "Нові люди" - 15,42%, КПРФ - 12,26%. Результати ДЕГ не враховують Калінінградську область.
Паралельно в Росії "обирали" очільників восьми регіонів - Мордовії, Туви, Чечні, а також Бєлгородської, Брянської, Пензенської, Тверської та Ульяновської областей. За даними ЦВК, у семи регіонах лідирують чинні глави чи тимчасові виконувачі обов'язків - тобто ті ж самі особи, які й раніше очолювали ці території.
У Чечні, за даними ЦВК, після обробки 2,4% бюлетенів Рамзан Кадиров лідирує з результатом 97,35% голосів.
Нагадаємо, "вибори" в Росії стартували 18 вересня - вже на самому старті зафіксували факти тиску на спостерігачів, примусу бюджетників та масові фальсифікації.
Омбудсмен Верховної Ради Дмитро Лубінець раніше заявляв, що Росія готує незаконні "вибори" до Держдуми на тимчасово окупованих територіях України, щоб створити видимість нормального життя - він закликав українців не брати участь у голосуванні.
Також СБУ закликала українців в окупації не брати участь у цих незаконних виборах.