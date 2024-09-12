У Росії обстріляли легкомоторний літак, переплутали з дроном

За даними Baza, два легкоспортивні літаки - ATEC 321 Faeta NG і BRM Aero Bristell NG5 - вилетіли з посадкового майданчика в Апатитському муніципальному окрузі в Архангельськ близько 16:30 11 вересня - через півгодини після скасування обмеження на використання повітря атаки дронів.

"Мабуть, скасування дійшло не до всіх - після зльоту пілот одного з бортів побачив, що другий літак веде себе якось дивно, і подав сигнал лиха. Пізніше з'ясувалося, що другий борт обстріляли зі стрілецької зброї", - йдеться в Telegram-каналі .

Після стрілянини пілоти обох літаків запросили зміну плану польоту. Їхній політ тривав близько 20 хвилин. Як уточнює Baza, після приземлення стало відомо, що кулі пробили крило і фари літака.