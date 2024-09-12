В России обстреляли легкомоторный самолет, перепутали с дроном

В Мурманской области (Россия) обстреляли легкомоторный самолет. Его перепутали с беспилотником.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Baza.
По данным Baza, два легкоспортивных самолета - ATEC 321 Faeta NG и BRM Aero Bristell NG5 - вылетели с посадочной площадки в Апатитском муниципальном округе в Архангельск около 16:30 11 сентября - через полчаса после отмены ограничения на использование воздушного пространства, которое ввели из-за атаки дронов.
"Видимо, отмена дошла не до всех - после взлета пилот одного из бортов увидел, что второй самолет ведет себя как-то странно, и подал сигнал бедствия. Позже выяснилось, что второй борт обстреляли из стрелкового оружия", - говорится в Telegram-канале.
После стрельбы пилоты обоих самолетов запросили изменение плана полета. Их полет продолжался около 20 минут. Как уточняет Baza, после приземления стало известно, что пули пробили крыло и фары самолета.
11 сентября неподалеку от Севастополя исчез российский истребитель Су-30СМ. Уже 12 сентября стало известно, что Су-30СМ в Черном море уничтожило ГУР. Разведчики выстрелили по самолету из ПЗРК.
А в апреле в РФ потерпел катастрофу военный самолет Ту-22М3, который несколько часов назад запускал ракеты по Украине. Позже выяснилось, что ВСУ впервые с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили Ту-22М3.
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