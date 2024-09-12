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У Росії обстріляли легкомоторний літак, переплутали з дроном

Четвер 12 вересня 2024 11:50
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У Росії обстріляли легкомоторний літак, переплутали з дроном Фото: у Мурманській області обстріляли легкомоторний літак, переплутавши з дроном (wikipedia.org)
Автор: Наталія Гурковська

У Мурманській області (Росія) обстріляли легкомоторний літак. Його переплутали з безпілотником.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Baza.

За даними Baza, два легкоспортивні літаки - ATEC 321 Faeta NG і BRM Aero Bristell NG5 - вилетіли з посадкового майданчика в Апатитському муніципальному окрузі в Архангельськ близько 16:30 11 вересня - через півгодини після скасування обмеження на використання повітря атаки дронів.

"Мабуть, скасування дійшло не до всіх - після зльоту пілот одного з бортів побачив, що другий літак веде себе якось дивно, і подав сигнал лиха. Пізніше з'ясувалося, що другий борт обстріляли зі стрілецької зброї", - йдеться в Telegram-каналі .

Після стрілянини пілоти обох літаків запросили зміну плану польоту. Їхній політ тривав близько 20 хвилин. Як уточнює Baza, після приземлення стало відомо, що кулі пробили крило і фари літака.

НП з літаками РФ

11 вересня неподалік Севастополя зник російський винищувач Су-30СМ. Вже 12 вересня стало відомо, що Су-30СМ у Чорному морі знищило ГУР. Розвідники вистрілили по літаку із ПЗРК.

А у квітні в РФ зазнав катастрофи військовий літак Ту-22М3, який кілька годин тому запускав ракети по Україні. Пізніше з'ясувалося, що ЗСУ вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ знищили Ту-22М3.

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