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Росії обмежили доступ у FATF: що відомо

Фото: Росії обмежили доступ у FATF (facebook.com)
Автор: Дмитро Браславський

Міжнародна група боротьби з відмиванням коштів (FATF) розширила обмеження щодо участі Росії в організації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства фінансів України.

"FATF знову засудила війну Росії проти України та вжила подальших заходів для обмеження членських переваг РФ, включаючи обмеження її можливості брати участь у роботі FATF і заборону участі у регіональних групах як члена FATF", - йдеться у повідомленні.

Мінфін повідомляє, що незважаючи на міжнародні санкції, Росія продовжує співпрацювати з країнами, включеними до "чорного списку FATF", зокрема Іраном та Північною Кореєю, а також із терористичними організаціями.

"Росія за допомогою маніпуляцій та формальних посилань на процедурні документи FATF, продовжує імітувати виконання відповідних міжнародних стандартів. Водночас її дії прямо свідчать про порушення нею заборон фінансування тероризму та режиму нерозповсюдження зброї масового ураження", - додали у Мінфіні.

FATF

Група з розробки фінансових заходів з відмивання грошей - міжурядова організація, яка займається встановленням світових стандартів у сфері протидії відмиванню злочинних доходів та фінансуванню тероризму. Вона здійснює оцінки відповідності національних систем цим стандартам. Її заснували у 1989 році, штаб-квартира знаходиться у місті Париж. Пленарне засідання FATF під час якого приймаються рішення, проводиться тричі на рік.

Нагадаємо, що раніше Україна просила виключити РФ з міжнародної групи щодо протидії відмиванню грошей.

Пізніше стало відомо, що Росію виключили із ще однієї міжнародної організації.

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Російська Федерація