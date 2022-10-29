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У Росії обмежили доступ до домену Telegram

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Росія, Субота 29 жовтня 2022 23:29
У Росії обмежили доступ до домену Telegram Фото: У Росії обмежили доступ до домену Telegram (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Домен коротких посилань месенджера Telegram заблокували у Росії. Рішення було ухвалено на підставі вимоги генпрокуратури країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Коммерсант".

Приводом для внесення домену t.me до реєстру стало те, що йдеться про обмеження доступу до сайтів з інформацією, що містить "заклики до масових заворушень або участі в них", а також до здійснення екстремістської діяльності.

Генпрокуратура 29 жовтня ухвалила заблокувати доступ до трьох записів у різних Telegram-каналах, випливає з моніторингу блокувань правозахисного проєкту "Роскомсвобода".

Йдеться про копії ролика Збройних сил України із закликом здаватися в полон, адресований російським військовослужбовцям.

Оскільки вебінтерфейс Telegram використовує захищене з'єднання (HTTPS), через блокування окремих постів перестали працювати всі посилання на t.me. Самі записи залишаються доступними безпосередньо через додаток Telegram.

Раніше ми писали, що адміністратора проросійського пабліка Telegram засудили на 3 роки.

Також повідомлялося, що в Білорусі визнали екстремістськими два набори стікерів із Telegram. Йдеться про стікери з назвами "Luka" та "Sasha 3%".

Нещодавно Німеччина оштрафувала Telegram за відмову дотримуватися місцевого законодавства та політики національної безпеки.

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