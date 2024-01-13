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У Росії нова потужна пожежа, палає склад (відео)

Фото: пожежа у Санкт-Петербурзі спалахнула 13 січня (росзМІ)
Автор: Наталія Юрченко

Масштабна пожежа спалахнула у Санкт-Петербурзі сьогодні, 13 січня. Там палає склад онлайн-магазину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал SHOT та росЗМІ.

Масштабна пожежа виникла на складі магазину Wildberries у Шушарах. Це селище у складі Пушкінського району Санкт-Петербурга.

Вогонь спалахнув у момент, коли змінювалася нічна та денна зміни. У момент загоряння на складі було мінімум 1000 осіб. Поки інформації про постраждалих немає.

При цьому відомо, що вогонь охопив площу щонайменше 50 тисяч квадратних метрів і продовжує поширюватися. За повідомленнями російських ЗМІ, пожежа вже підходить до стоянки вантажівок.

На опублікованих у мережі кадрах можна побачити, що пожежа досить потужна і супроводжуються сильним задимленням.

 

Пожежі в Росії

Останніми місяцями у Росії фіксують велику кількість пожеж, які часто спалахують як у Москві, так і в інших регіонах. Зокрема, почастішали пожежі у портах, на військових об'єктах, заводах і т.п.

Так, у російському Ростові-на-Дону горів склад. У мережі повідомляли, що вогонь не могли довго загасити, бо пожежним машинам не вистачало запасу води.

Також 26 листопада у Челябінську пролунав вибух на тракторному заводі. Після цього там спалахнула масштабна пожежа.

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