В Росії нібито змінили головнокомандувача військово-морським флотом

Після відставки Євменова, обов'язки головнокомандувача ВМФ РФ були покладені на командувача Північним флотом Олександра Моїсеєва.

Російські ЗМІ стверджують, що призначення Моїсеєва "вже доведено до особового складу", але звільнений Євменов поки значиться на сайті Міноборони головнокомандувачем.

"Але в Адміралтействі думка однозначна - до свого кабінету він уже не повернеться", - йдеться в публікації одного зі ЗМІ.

Російський режим офіційно не повідомляв про зміну головнокомандувача ВМФ РФ.

Євменов обіймав посаду головнокомандувача ВМФ Росії з травня 2019 року. Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Євменов потрапив під санкції США, Євросоюзу, Британії та інших країн.

Примітно, що відставка російського головнокомандувача ВМФ відбувається на тлі серйозних втрат Чорноморського флоту РФ довкола Криму.

ЗСУ нищать російські кораблі

Нагадаємо, 5 березня підрозділ Головного управління розвідки Міноборони України атакував російський корабель "Сергій Котов" за допомогою надводних дронів.

Внаслідок атаки морськими дронами Magura V5 корабель отримав пошкодження корми, правого та лівого бортів. Джерела РБК-Україна повідомляли, що на борту корабля під час удару знаходився вертоліт. Ймовірно, то був Ка-27.

Це вже далеко не перша втрата російського флоту в Чорному морі. Як заявляв речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук, на тлі втрат росіяни тримають у портах Крим мінімум військових кораблів. Там базуються лише судна, які окупанти вважають не такими цінними.

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