В Росії невідомі дрони долетіли до об'єкта космічної розвідки, - ЦПД
Невідомі безпілотні літальні апарати (БпЛА) долетіли до військової частини космічної розвідки Росії "Звезда", що розташована у Ставропольському краї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.
Що відомо про "Звезду"
Військова частина є однією з головних станцій російської системи космічної радіоелектронної розвідки.
Її було побудовано ще на початку 1970-х під кодовою назвою "Звезда". Вона призначалась для глобального перехоплення:
- сигналів зі супутників;
- міжконтинентальних комунікацій;
- сигнального обміну між іноземними військовими об’єктами.
"Об‘єкт "Звезда" - це фактично центр аналізу космічної інформації, який належить до структури головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил Росії", - додає Коваленко.
"Звезда" спеціалізується на електронному спостереженні за сигналами з орбіти й іноземними супутниковими системами зв'язку. Сьогодні ж об'єкт є не лише технічною базою, але й частиною стратегічної архітектури розвідки Російської Федерації (РФ), яка використовується для моніторингу ситуації у воєнних зонах, а також у підготовці інформації для інформаційно-психологічних операцій. Зокрема залучена до кібершпигунства.
Атаки дронів на території Росії
Від початку повномасштабного вторгнення на території Росії регулярно фіксуються вибухи, пожежі та атаки дронів, особливо на об’єктах військової, енергетичної та транспортної інфраструктури. Частина з них відбувається поблизу кордону, але дедалі частіше удари фіксуються й у глибокому тилу.
Такі удари мають кілька цілей: ускладнення постачання пального, зброї та боєприпасів до фронту, зниження морального духу, а також демонстрація того, що російська глибока територія не є недоторканною.
Наприклад, як повідомляли джерела РБК-Україна в Службі безпеки України (СБУ), у ніч на 30 квітня дрони СБУ атакували Муромський приладобудівний завод у Володимирській області Росії.
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