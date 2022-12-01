У Росії немає шансів занурити Україну в темряву, - Тімченко

"Ми більш ніж впевнені, особливо після атаки, що була минулого тижня, що у росії немає шансів на те, щоб занурити Україну в темряву", - сказав він.

За його словами, жодна енергосистема у світі, яка за розмірами співпадає з українською, ніколи не зазнавала таких пошкоджень, які отримала наша енергосистема минулого тижня.

Він також додав, що після обстрілів в деяких регіонах енергетикам вдалось відновити електропостачання за декілька годин, а в деяких - за кілька днів.

"Ми знаємо як справлятись з цими складними ситуаціями. Користуємось своєю технічною креативністю, щоб з’єднувати різні частини енергосистеми", - підсумував очільник ДТЕК.

Нагадаємо, 23 листопада Росія завдала чергового масованого удару по енергетичній інфраструктурі України. Внаслідок обстрілів по всій країні почались екстрені відключення електроенергії.

Також 1 грудня росіяни вкотре обстріляли одне з енергетичних підприємств ДТЕК. Загалом за останні два місяці енергетичні об'єкти компанії були обстріляні 16 разів.