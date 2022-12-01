RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

У России нет шансов погрузить Украину во тьму, - Тимченко

Фото: Максим Тимченко (пресс-служба ДТЭК)
Автор: Юлия Бойко

У российских террористов нет шансов погрузить Украину во тьму. Даже несмотря на постоянные обстрелы критической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора ДТЭК Максима Тимченко во время выступления на Киевском форуме безопасности.

"Мы более чем уверены, особенно после атаки, которая была на прошлой неделе, что у России нет шансов на то, чтобы погрузить Украину во тьму", - сказал он.

По его словам, ни одна энергосистема в мире, которая по размерам совпадает с украинским, никогда не испытывала таких повреждений, которые получила наша энергосистема на прошлой неделе.

Он также добавил, что после обстрелов в некоторых регионах энергетикам удалось возобновить электроснабжение через несколько часов, а в некоторых - через несколько дней.

"Мы знаем как справляться с этими сложными ситуациями. Пользуемся своей технической креативностью, чтобы соединять разные части энергосистемы", - подытожил глава ДТЭК.

Напомним, 23 ноября Россия нанесла очередной массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. В результате обстрелов по всей стране начались экстренные отключения электроэнергии.

Также 1 декабря россияне в очередной раз обстреляли одно из энергетических предприятий ДТЭК. В общей сложности за последние два месяца энергетические объекты компании были обстреляны 16 раз.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭКМаксим Тимченко