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В Росії немає ресурсів для війни з Молдовою, - Речан

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Молдова, Середа 01 березня 2023 23:10
В Росії немає ресурсів для війни з Молдовою, - Речан Фото: прем´єр-міністр Молдови Дорін Речан (fasebook com recean)
Автор: Олена Черкасець

Прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан переконаний, що Росія не вторгнеться в його країну, оскільки не спроможна вести бої на двох фронтах і їй не вистачить для цього ресурсів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на NewsMaker.

За словами Речана, Росія не може напасти на Молдову, оскільки вона занадто далеко, при цьому країни розділяє Україна.

"У Росії не вистачить ресурсів для ескалації. Зрозуміло також, що РФ не може вдертися до Молдови військовим шляхом. З іншого боку, Молдова має достатньо потенціалу, щоб впоратися з можливою ескалацією в Придністров'ї. А придністровський регіон, як і ми, прагне миру та стабільності", - сказав прем'єр Молдови.

Речан зазначив, що Росія веде гібридну та інформаційну війну, проводячи пропаганду, дезінформацію та просуваючи певні провоєнних наративи. При цьому політик переконаний, що Кремлю не досягти успіху.

Прем'єр Молдови також нагадав, що його країну також значною мірою захищає система ППО України.

Нагадаємо, посол Молдови в Україні Валеріу Ківерь заявляв, що виведення російських військ з невизнаного Придністров'я залежить від декількох факторів, зокрема і від успіхів України на полі бою.

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