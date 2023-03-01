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В России нет ресурсов для войны с Молдовой, - Речан

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Молдова, Среда 01 марта 2023 23:10
В России нет ресурсов для войны с Молдовой, - Речан Фото: премьер-министр Молдовы Дорин Речан (fasebook com recean)
Автор: Елена Черкасец

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан убежден, что Россия не вторгнется в его страну, поскольку не может вести бои на двух фронтах и ей не хватит для этого ресурсов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

По словам Речана, Россия не может напасть на Молдову, потому что она слишком далеко, при этом страны разделяет Украина.

"У России не хватит ресурсов для эскалации. Понятно также, что РФ не может ворваться в Молдову военным путем. С другой стороны, Молдова имеет достаточно потенциала, чтобы справиться с возможной эскалацией в Приднестровье. А приднестровский регион, как и мы, стремится к миру и стабильности", - сказал премьер Молдовы.

Речан отметил, что Россия ведет гибридную и информационную войну, проводя пропаганду, дезинформацию и продвигая определенные провоенные нарративы. При этом политик убежден, что Кремлю не добиться успеха.

Премьер Молдовы также напомнил, что его страну в значительной степени защищает система ПВО Украины.

Напомним, посол Молдовы в Украине Валериу Киверь заявлял, что вывод российских войск из непризнанного Приднестровья зависит от нескольких факторов, в том числе и от успехов Украины на поле боя.

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