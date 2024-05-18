У Росії недостатньо сил для наступу на Київ, як у 2022 році, - Зеленський
Росія не зможе здійснити великий наступ на Київ, як це було у 2022 році. Їй не вистачить для цього сил.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського, якого цитує "Голос Америки".
Відповідну заяву глава держави зробив в інтерв’ю AFP. Коментуючи ситуацію щодо наступу росіян у Харківській області, він сказав, що російські війська хочуть атакувати Харків. За його словами, окупанти розуміють, що це буде "дуже важко".
"Вони розуміють, що у нас є сили, які будуть боротися довго", - заявив президент.
Зеленський також зазначив, що у Росії недостатньо сил для "повномасштабного наступу на столицю, такого, як було на початку вторгнення".
Президент підкреслив, що Україна та її західні союзники не повинні демонструвати слабкість. Він закликав розгорнути дві батареї ЗРК Patriot, щоб захистити небо над Харківською областю.
"Вони (росіяни, - ред.), як звір... Якщо вони відчують десь слабкість у цьому напрямку, вони будуть тиснути", - додав Зеленський.
Ситуація у Харківській області
Нагадаємо, що росіяни протягом тижня намагаються прорвати оборону українських військ у Харківській області. Бої точаться у районі міста Вовчанськ та у сусідніх населених пунктах.
Президент Володимир Зеленський зазначав, що росіяни просунулися максимум на 10 кілометрів на півночі Харківської області. За його словами, окупанти дійшли лише до першої лінії оборони ЗСУ, але не дісталися до бетонних укріплень.
Варто додати, командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк раніше заявляв, що ЗСУ готують десять нових бригад, частину з яких розгорнуть для захисту Києва.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.