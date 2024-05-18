У России недостаточно сил для наступления на Киев, как в 2022 году, - Зеленский
Россия не сможет осуществить большое наступление на Киев, как это было в 2022 году. Ей не хватит для этого сил.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского, которого цитирует "Голос Америки".
Соответствующее заявление глава государства сделал в интервью AFP. Комментируя ситуацию по наступлению россиян в Харьковской области, он сказал, что российские войска хотят атаковать Харьков. По его словам, оккупанты понимают, что это будет "очень тяжело".
"Они понимают, что у нас есть силы, которые будут долго бороться", - заявил президент.
Зеленский также отметил, что у России недостаточно сил для "полномасштабного наступления на столицу, такого, как было в начале вторжения".
Президент подчеркнул, что Украина и ее западные союзники не должны демонстрировать слабость. Он призвал развернуть две батареи ЗРК Patriot, чтобы оградить небо над Харьковской областью.
"Они (россияне, - ред.), как зверь... Если они почувствуют где-то слабость в этом направлении, они будут давить", - добавил Зеленский.
Ситуация в Харьковской области
Напомним, что россияне в течение недели пытаются прорвать оборону украинских войск в Харьковской области. Бои идут в районе города Волчанск и в соседних населенных пунктах.
Президент Владимир Зеленский отмечал, что россияне продвинулись максимум на 10 км на севере Харьковской области. По его словам, оккупанты дошли только до первой линии обороны ВСУ, но не добрались до бетонных укреплений.
Стоит добавить, что командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк ранее заявлял, что ВСУ готовят десять новых бригад, часть из которых развернут для защиты Киева.
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