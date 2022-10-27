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У Росії назвали "законною ціллю" комерційні супутники США. У Байдена пригрозили відповіддю

Фото: Джон Кірбі, координатор Ради нацбезпеки у Білому домі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

США відповідатимуть у разі, якщо Росія намагатиметься знищити американські комерційні супутники.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters, про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

За його словами, "на кожен удар по американській інфраструктурі буде відповідь". Також він додав, що росіяни вже намагаються розробити протисупутникові технології.

Така заява Кірбі була зроблена на тлі погроз заступника директора департаменту з нерозповсюдження та контролю над озброєннями МЗС РФ Костянтина Воронцова.

"Йдеться про залучення США та їх союзниками компонентів цивільної інфраструктури в космосі, у тому числі комерційної, у збройних конфліктах. Квазігромадянська інфраструктура може виявитися законною метою для удару у відповідь", - сказав сьогодні російський чиновник.

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