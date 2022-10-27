В России назвали "законной целью" коммерческие спутники США. У Байдена пригрозили ответом

США будут отвечать в случае, если Россия попытается уничтожить американские коммерческие спутники.

Как сообщает РБК-Украин а со ссылкой на Reuters , об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, "на каждый удар по американской инфраструктуре будет ответ". Также он добавил, что россияне уже пытаются разработать противоспутниковые технологии.

Такое заявление Кирби было сделано на фоне угроз замдиректора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константина Воронцова.

"Речь идет о задействовании США и их союзниками компонентов гражданской инфраструктуры в космосе, в том числе коммерческой, в вооруженных конфликтах. Квазигражданская инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара", - сказал сегодня российский чиновник.