У Росії можуть конфіскувати майно критиків режиму, які виїхали за кордон

Репресії проти опозиції

Нагадаємо, у Росії вже давно утискають тих, хто виступає проти режиму російського диктатора Володимира Путіна.

Також Москва продовжує репресії та на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, переслідувань зазнають кримські татари.

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