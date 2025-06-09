В России могут конфисковать имущество критиков режима, которые уехали за границу

Репрессии против оппозиции

Напомним, в России уже давно притесняют тех, кто выступает против режима российского диктатора Владимира Путина.

Также Москва продолжает репрессии и на временно оккупированных территориях Украины. В частности, преследованиям подвергаются крымские татары.

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