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У Росії може настати дефіцит зброї: аналітики знайшли слабке місце для санкцій

19:07 12.08.2026 Ср
3 хв
Без імпортної сировини Росія не здатна виробляти власну зброю
aimg Валерія Абабіна
Фото: Росія отримує корисні копалини для зброї з інших країн (Getty Images)

Російський ВПК не може обійтися без імпортної сировини - аналітики радять ЄС перекрити ці поставки санкціями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Ради економічної безпеки України.

Які мінерали потрібні Росії

За даними звіту, протягом року Росія імпортувала кілька стратегічних мінералів військового призначення - зокрема глинозем, тантал і молібден - на суму понад 1,1 мільярда доларів.

Серед інших важливих для оборонної промисловості матеріалів - берилій, вольфрам, марганець, ніобій, реній і титан.

Ці товари потрапляють до ланцюгів поставок десятків російських компаній, що виробляють ракетні системи, літаки, бронетехніку, боєприпаси, електроніку та двигуни.

Звідки йдуть поставки

Основна частина імпорту надходила з Китаю, Центральної Азії та низки країн так званого Глобального Півдня. Водночас деякі поставки йшли або проходили через західні країни.

Дослідження охоплювало 12 місяців до березня 2025 року.

У ньому виявили сотні компаній, залучених до поставок ключових мінералів, багато з яких досі постачають продукцію військовим підприємствам. При цьому під санкціями перебуває менш ніж 5% із них.

У чому вразливість Росії

Аналітики наголошують, що щодо кількох критично важливих матеріалів Москва не має повного циклу виробництва - від шахти до металу - і залишається глибоко залежною від іноземних переробних потужностей та імпорту.

"Висвітлення санкцій залишається пізнім, неповним або зосередженим на неправильному етапі ланцюга поставок", - ідеться у звіті.

За оцінкою центру, зусилля ЄС у цьому питанні відстають, а обмеження проти важливих руд і сполук обмежені за обсягом.

Що пропонують аналітики

У звіті ЄС закликали ставитися до стратегічних корисних копалин як до пріоритету - подібно до напівпровідників та електроніки для виробництва зброї.

Блок також має контролювати весь ланцюг поставок, включно з посередниками - торговцями, судноплавними та логістичними компаніями.

«Зупинка поставок стратегічних мінералів неминуче призведе до дефіциту зброї в Росії та стане вагомим аргументом на користь припинення вогню. Однак це потребує рішучих економічних обмежень проти всієї екосистеми постачання — від сировини до трейдерів, експортерів і логістичних хабів», — зазначила Олена Юрченко, директорка з аналітики, досліджень та розслідувань Ради економічної безпеки України (ESCU).

Як доказ ефективності таких заходів у центрі навели приклад: після запровадження ЄС обмежень на експорт хрому кілька заводів згодом скоротили свій експорт до Росії.

Нагадаємо, наприкінці липня ЄС ухвалив 21-й пакет санкцій проти Росії - до нього увійшли 218 осіб та організацій, а також удари по "тіньовому флоту", банках і нафтовому секторі.

Втім, ухвалювати нові обмеження, які потребують згоди всіх 27 держав, дедалі складніше - окремі країни прагнуть послабити чи звільнити власну промисловість від певних заходів.

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