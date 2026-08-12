В России может наступить дефицит оружия: аналитики обнаружили слабое место для санкций

Россия, несмотря на санкции, продолжает импортировать ключевые минералы, из которых производит оружие. Украинский аналитический центр призвал ЕС перекрыть эти поставки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Совета по экономической безопасности Украины.
По данным отчета, в течение года Россия импортировала несколько стратегических минералов военного назначения – в том числе глинозем, тантал и молибден – на сумму свыше 1,1 миллиарда долларов.
Среди других важных для оборонной промышленности материалов – бериллий, вольфрам, марганец, ниобий, рений и титан.
Эти товары попадают в цепи поставок десятков российских компаний, производящих ракетные системы, самолеты, бронетехнику, боеприпасы, электронику и двигатели.
Основная часть импорта поступала из Китая, Центральной Азии и ряда стран так называемого Глобального Юга. В то же время, некоторые поставки шли или проходили через западные страны.
Исследование охватывало 12 месяцев до марта 2025 года.
В нем обнаружили сотни компаний, вовлеченных в поставки ключевых минералов, многие из которых до сих пор поставляют продукцию военным предприятиям. При этом под санкциями находится менее 5% из них.
Аналитики подчеркивают, что по нескольким критически важным материалам Москва не имеет полного цикла производства - от шахты до металла - и остается глубоко зависимой от иностранных перерабатывающих мощностей и импорта.
"Осветление санкций остается поздним, неполным или сосредоточенным на неправильном этапе цепи поставок", - говорится в отчете.
По оценке центра, усилия ЕС по этому вопросу отстают, а ограничения против важных руд и соединений ограничены по объему.
В отчете ЕС призывали относиться к стратегическим полезным ископаемым как к приоритету - подобно полупроводникам и электронике для производства оружия. Блок также должен контролировать всю цепь поставок, включая посредников - торговцев, судоходных и логистических компаний.
В качестве доказательства эффективности таких мер в центре привели пример: после введения ЕС ограничений на экспорт хрома несколько заводов впоследствии сократили свой экспорт в Россию.
Напомним, в конце июля ЕС принял 21-й пакет санкций против России - в него вошли 218 человек и организаций, а также удары по "теневому флоту", банкам и нефтяному сектору.
Впрочем, принимать новые ограничения, нуждающиеся в согласии всех 27 государств, все сложнее - отдельные страны стремятся ослабить или освободить собственную промышленность от определенных мер.