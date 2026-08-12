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В России может наступить дефицит оружия: аналитики обнаружили слабое место для санкций

19:07 12.08.2026 Ср
2 мин
Без імпортної сировини Росія не здатна виробляти власну зброю
aimg Валерия Абабина
Фото: Россия получает полезные ископаемые для оружия из других стран (Getty Images)

Россия, несмотря на санкции, продолжает импортировать ключевые минералы, из которых производит оружие. Украинский аналитический центр призвал ЕС перекрыть эти поставки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Совета по экономической безопасности Украины.

Какие минералы нужны России

По данным отчета, в течение года Россия импортировала несколько стратегических минералов военного назначения – в том числе глинозем, тантал и молибден – на сумму свыше 1,1 миллиарда долларов.

Среди других важных для оборонной промышленности материалов – бериллий, вольфрам, марганец, ниобий, рений и титан.

Эти товары попадают в цепи поставок десятков российских компаний, производящих ракетные системы, самолеты, бронетехнику, боеприпасы, электронику и двигатели.

Откуда идут поставки

Основная часть импорта поступала из Китая, Центральной Азии и ряда стран так называемого Глобального Юга. В то же время, некоторые поставки шли или проходили через западные страны.

Исследование охватывало 12 месяцев до марта 2025 года.

В нем обнаружили сотни компаний, вовлеченных в поставки ключевых минералов, многие из которых до сих пор поставляют продукцию военным предприятиям. При этом под санкциями находится менее 5% из них.

В чем уязвимость России

Аналитики подчеркивают, что по нескольким критически важным материалам Москва не имеет полного цикла производства - от шахты до металла - и остается глубоко зависимой от иностранных перерабатывающих мощностей и импорта.

"Осветление санкций остается поздним, неполным или сосредоточенным на неправильном этапе цепи поставок", - говорится в отчете.

По оценке центра, усилия ЕС по этому вопросу отстают, а ограничения против важных руд и соединений ограничены по объему.

Что предлагают аналитики

В отчете ЕС призывали относиться к стратегическим полезным ископаемым как к приоритету - подобно полупроводникам и электронике для производства оружия. Блок также должен контролировать всю цепь поставок, включая посредников - торговцев, судоходных и логистических компаний.

В качестве доказательства эффективности таких мер в центре привели пример: после введения ЕС ограничений на экспорт хрома несколько заводов впоследствии сократили свой экспорт в Россию.

Напомним, в конце июля ЕС принял 21-й пакет санкций против России - в него вошли 218 человек и организаций, а также удары по "теневому флоту", банкам и нефтяному сектору.

Впрочем, принимать новые ограничения, нуждающиеся в согласии всех 27 государств, все сложнее - отдельные страны стремятся ослабить или освободить собственную промышленность от определенных мер.

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