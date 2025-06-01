У Росії міст з фурою впав на пасажирський потяг: є жертви, перші деталі

За попередніми даними, на мосту під час трагедії знаходилась фура.

"Наразі в районі однієї з ділянок федеральної автодороги А240 сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів і пасажирського залізничного потяга. На жаль, є постраждалі", - заявив губернатор Брянської області Олександр Богомаз.

Наразі вже відомо про понад 40 поранених та 4 загиблих, серед загиблих - машиніст потягу.

На місці події працюють російські рятувальники, котрі розбирають завали. Очевидці заявляють, що під уламками можуть перебувати люди.

Також відомо, що рух авто закрили на ділянці автодороги А-240 у Брянській області. При цьому росіяни заявляють, що міст нібито було підірвано.