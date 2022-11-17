Ілюстративне фото: у Росії лише за тиждень завербували понад півтисячі ув'язнених для війни в Україні (Getty Images)

Російські окупанти за минулий тиждень завербували близько 650 в'язнів. Їх відправлять на війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook.