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У Росії лише за тиждень завербували понад півтисячі ув'язнених для війни в Україні

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Четвер 17 листопада 2022 18:39
У Росії лише за тиждень завербували понад півтисячі ув'язнених для війни в Україні Ілюстративне фото: у Росії лише за тиждень завербували понад півтисячі ув'язнених для війни в Україні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти за минулий тиждень завербували близько 650 в'язнів. Їх відправлять на війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook.

"За наявною інформацією, за попередній тиждень у виправних закладах Російської Федерації завербовано близько 650 ув'язнених. Вони направлені до Ростовської області для подальшої підготовки", - йдеться у повідомленні українського військового командування.

За даними Генштабу, злочинцям у разі поранення медичну допомогу надаватимуть лише у лікарнях, які перебувають на тимчасово окупованих територіях України.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російська ПВК "Вагнер" почала масово вербувати ув'язнених з російських в'язниць, які хворіють на тяжкі інфекційні захворювання, зокрема на ВІЛ та гепатит C.

Також ми писали, що росіяни продовжили вербування ув'язнених у Брянську та Брянській області кілька тижнів тому.

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