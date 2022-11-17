У Росії лише за тиждень завербували понад півтисячі ув'язнених для війни в Україні
Російські окупанти за минулий тиждень завербували близько 650 в'язнів. Їх відправлять на війну проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook.
"За наявною інформацією, за попередній тиждень у виправних закладах Російської Федерації завербовано близько 650 ув'язнених. Вони направлені до Ростовської області для подальшої підготовки", - йдеться у повідомленні українського військового командування.
За даними Генштабу, злочинцям у разі поранення медичну допомогу надаватимуть лише у лікарнях, які перебувають на тимчасово окупованих територіях України.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що російська ПВК "Вагнер" почала масово вербувати ув'язнених з російських в'язниць, які хворіють на тяжкі інфекційні захворювання, зокрема на ВІЛ та гепатит C.
Також ми писали, що росіяни продовжили вербування ув'язнених у Брянську та Брянській області кілька тижнів тому.
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