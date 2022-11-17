Иллюстративное фото: в России только за неделю завербовали более полутысячи заключенных для войны в Украине (Getty Images)

Российские оккупанты за прошедшую неделю завербовали около 650 заключенных. Их отправят на войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.