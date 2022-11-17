В России только за неделю завербовали более полутысячи заключенных для войны в Украине
Российские оккупанты за прошедшую неделю завербовали около 650 заключенных. Их отправят на войну против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.
"По имеющейся информации, за предыдущую неделю в исправительных заведениях Российской Федерации завербовано около 650 заключенных. Они направлены в Ростовскую область для дальнейшей подготовки", - сказано в сообщении украинского военного командования.
По данным Генштаба, уголовникам в случае ранения медицинскую помощь будут предоставлять только в больницах, которые находятся на временно оккупированных территориях Украины.
Напомним, ранее стало известно, что российская ЧВК "Вагнер" начала массово вербовать заключенных из российских тюрем, которые болеют тяжелыми инфекционными заболеваниями, в частности ВИЧ и гепатитом C.
Также мы писали, что россияне продолжили вербовку заключенных в Брянске и Брянской области несколько недель назад.
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