В России крымского активиста приговорили к 15 годам заключения

В Ростове-на-Дону суд приговорил к 15 годам заключения в колонии общего режима крымского художника и активиста Богдана Зизу, протестовавшего против российской агрессии в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.

"15 лет заключения в колонии всеобщего режима. Такой приговор объявил российский Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону крымскому художнику и активисту Богдану Зизу. Первые четыре года он должен провести в тюрьме", - написал омбудсмен.

Выступая с последним словом в суде, обвиняемый заявил, что начинает с 10 июня голодовку, а любые попытки принудительного кормления будут расцениваться как пытки, совершенные против его воли.

Также активист выступил с требованием лишить его российского гражданства, полученного им после аннексии Крыма и призвал освободить всех политзаключенных из российских тюрем.

"Россия продолжает нарушать права человека во временно оккупированном Крыму, устраивая противоправные задержания и судебные расправы над украинскими гражданами!" - отметил Лубинец.

Он также призвал мировое сообщество, представителей международных правозащитных организаций усилить давление на РФ, отреагировать на позорные факты нарушения прав граждан Украины во временно оккупированном Крыму и потребовать освобождения всех незаконно удерживаемых украинских политзаключенных.

"Международное гуманитарное право запрещает государству-оккупанту применять свое уголовное законодательство на оккупированной территории", - подчеркнул омбудсмен.

В чем РФ обвиняет Богдана Зизу

27-летний Богдан Зиза был задержан в мае 2022 года за то, что он облил желто-голубой краской вход в российскую так называемую "администрацию" города Евпатория и попытался поджечь дверь, протестуя против войны. Художника обвинили в терроризме, экстремизме и вандализме по политическим мотивам.

Зиза признавал, что провел антивоенную акцию, но настаивал, что она никому не навредила. Прокурор просил для художника 18 лет заключения.