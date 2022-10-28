ua ru
Пт, 28 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Росії контрактник на КамАЗі наїхав на колону строковиків: є загиблі

Новость на русском →
П'ятниця 28 жовтня 2022 13:06
У Росії контрактник на КамАЗі наїхав на колону строковиків: є загиблі Фото: у Росії контрактник на КамАЗі наїхав на колону терміновиків (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У російській Архангельській області контрактник на "КамАЗі" наїхав на колону солдатів строковї служби. Внаслідок чого загинули двоє людей, ще 11 постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Baza.

Повідомляється, що інцидент стався на полігоні поблизу міста Мирний.

"Військовий "КамАЗ", яким керував 22-річний Ісрапіл, наїхав на колону з 20 військовослужбовців строкової служби. Одна людина загинула одразу, ще одна померла пізніше, у лікарні. Крім них в аварії постраждали ще 11 осіб - усіх їх доставили до лікарні Міноборони з різними травмами", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що офіційних коментарів від Міністерства оборони РФ наразі не було. Що стало причиною інциденту - також невідомо.

Нагадаємо, раніше у Білгородській області російський військовий розстріляв терміновика, сплутав його з "українським диверсантом".

Крім того, за тиждень до цього в одній із військових частин Білгородської області РФ відбулася стрілянина. Пізніше стало відомо, що двоє громадян Таджикистану розстріляли російських товаришів по службі в ході конфлікту на ґрунті релігії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Повітряні сили збили понад 300 "Шахедів", інтенсивність атак дещо зменшилась, - Ігнат
Повітряні сили збили понад 300 "Шахедів", інтенсивність атак дещо зменшилась, - Ігнат
DAILY
Програма без кредиту. Про що Україна домовилася з МВФ і чи вистачить грошей на 2023 рік
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Програма без кредиту. Про що Україна домовилася з МВФ і чи вистачить грошей на 2023 рік