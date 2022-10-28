В России контрактник на "КамАЗе" наехал на колонну срочников: есть погибшие

В российской Архангельской области контрактник на "КамАЗе" наехал на колонну солдат срочной службы. В результате чего погибли два человека, еще 11 пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Baza .

Сообщается, что инцидент произошел на полигоне недалеко от города Мирный.

"Военный "КамАЗ", которым управлял 22-летний Исрапил, наехал на колонну из 20 военнослужащих срочной службы. Один человек погиб сразу, еще один скончался позже, в больнице. Кроме них в аварии пострадали еще 11 человек - всех их доставили в больницу Минобороны с различными травмами", - говорится в сообщении.

Отметим, что официальных комментарием от Министерства обороны РФ пока не было. Что стало причиной инцидента - также неизвестно.