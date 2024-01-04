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У Росії кажуть про чергові вибухи в Бєлгороді та "прильоти"

Фото: у Бєлгороді знову заявляють про вибухи (росЗМІ)
Автор: Володимир Костирін

У місті Бєлгород (Росія) знову пролунали вибухи у четвер ввечері, 4 січня. Місцеві жителі кажуть про роботу систем протиповітряної оборони, та про "прильоти".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Цього вечора у Білгороді пролунали звуки сирени, після чого в мережах почали поширювати повідомлення про ракетну небезпеку. Зокрема, про це розповідав губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

Пізніше з'явилися кадри в інтернеті та розповіді про звуки вибухів. Їх, зокрема, пояснювали роботою ППО ЗС РФ.

Крім того, в мережі виклали відео з моментом вибуху в Бєлгороді.

Тг-канал "Жерсть Бєлгород" оприлюднив у мережі фото "з першими наслідками обстрілу на Поштовій... Воронка на Макаренка".

 

Ситуація у Бєлгороді

Нагадаємо, 30 грудня російські ЗМІ заявляли про нібито обстріл міста Бєлгород. Повідомлялося про пошкодження понад 40 будівель та 60 транспортних засобів. Незабаром джерела РБК-Україна у спецслужбах повідомили, що Сили безпеки та оборони завдали ракетного удару по військових об'єктах у Бєлгороді.

Крім того, росіяни заявляли, що 1 та 2 січня так звані обстріли продовжилися. У Міноборони РФ розповідали про нібито збиті ракети.

Додамо також, що 3 січня зранку у Бєлгороді знову чули вибухи і сирени, а місцевий губернатор заявив про "напружену ситуацію".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Російська ФедераціявибухиБєлгород