У Росії кажуть про чергові вибухи в Бєлгороді та "прильоти"

У місті Бєлгород (Росія) знову пролунали вибухи у четвер ввечері, 4 січня. Місцеві жителі кажуть про роботу систем протиповітряної оборони, та про "прильоти".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
Цього вечора у Білгороді пролунали звуки сирени, після чого в мережах почали поширювати повідомлення про ракетну небезпеку. Зокрема, про це розповідав губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.
Пізніше з'явилися кадри в інтернеті та розповіді про звуки вибухів. Їх, зокрема, пояснювали роботою ППО ЗС РФ.
Крім того, в мережі виклали відео з моментом вибуху в Бєлгороді.
Тг-канал "Жерсть Бєлгород" оприлюднив у мережі фото "з першими наслідками обстрілу на Поштовій... Воронка на Макаренка".
Нагадаємо, 30 грудня російські ЗМІ заявляли про нібито обстріл міста Бєлгород. Повідомлялося про пошкодження понад 40 будівель та 60 транспортних засобів. Незабаром джерела РБК-Україна у спецслужбах повідомили, що Сили безпеки та оборони завдали ракетного удару по військових об'єктах у Бєлгороді.
Крім того, росіяни заявляли, що 1 та 2 січня так звані обстріли продовжилися. У Міноборони РФ розповідали про нібито збиті ракети.
Додамо також, що 3 січня зранку у Бєлгороді знову чули вибухи і сирени, а місцевий губернатор заявив про "напружену ситуацію".
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