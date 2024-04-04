В Росії губернатор отримав ножем в живіт після зустрічі з мешканцями

Губернатор Мурманської області РФ Андрій Чібіс отримав поранення у живіт після зустрічі в Апатитах з місцевими жителями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інтерфакс .

Нападника затримано, його мотиви невідомі, повідомило агентство з посиланням на пресслужбу губернатора.

Напад стався сьогодні, 4 квітня, увечері на виході з будівлі ДК "Будівельник". Яка зброя була використана, невідомо, пише Інтерфакс.

За даними агентства, після нападу губернатор самостійно дійшов машини.

Наразі він перебуває в Апатитсько-Кіровській центральній міській лікарні. Подробиці про його стан здоров'я невідомі.

За даними РБК, чиновник отримав поранення ножем.

Доповнено о 23:46. За даними Telegram-каналу Baza, напад скоїв 42-річний мешканець Апатиту Олександр Биданов. Він ударив губернатора ножем у живіт, а потім був поранений під час затримання.

За даними Telegram-каналу 112, нападник повідомив правоохоронцям, що вчинити злочин йому сказав голос у голові.