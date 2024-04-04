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В России губернатор получил ножом в живот после встречи с жителями

Четверг 04 апреля 2024 23:26
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В России губернатор получил ножом в живот после встречи с жителями Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Губернатор Мурманской области РФ Андрей Чибис получил ранение в живот после встречи в Апатитах с местными жителями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Интерфакс.

Нападающий задержан, его мотивы неизвестны, сообщило агентство со ссылкой на пресс-службу губернатора.

Нападение произошло сегодня, 4 апреля, вечером на выходе из здания ДК "Строитель". Какое оружие было использовано, неизвестно, пишет Интерфакс.

По данным агентства, после нападения губернатор самостоятельно дошел до машины.

В настоящее время он находится в Апатитско-Кировской центральной городской больнице. Подробности о его состоянии здоровья неизвестны.

По данным РБК, чиновник получил ранение ножом.

Дополнено в 23:46. По данным Telegram-канала Baza, нападение совершил 42-летний житель Апатита Александр Быданов. Он ударил губернатора ножом в живот, а затем был ранен во время задержания.

По данным Telegram-канала 112, напавший сообщил правоохранителям, что совершить преступление ему сказал голос в голове.

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