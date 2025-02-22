У Росії говорять про ще одну зустріч з США для обговорення "подразників"

Москва анонсувала ще одну зустріч з представниками США протягом наступних двох тижнів. На зустрічі нібито мають обговорити "подразники" у відносинах.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".
За словами Рябкова, в найближчі два тижні США та Росія планують російсько-американську зустріч на рівні керівників профільних департаментів, де обговорять усунення "подразників" у відносинах між країнами.
Представник російського МЗС заявив, що цій зустрічі передуватимуть консультації на рівні заступників, щоб отримати дані, "хто буде виступати в якості нашого співрозмовника з американської сторони на цьому рівні".
Рябков додав, що зустріч на рівні керівників профільних департаментів нібито відбудеться в третій країні, конкретне місце узгоджується.
Нагадаємо, що у Саудівській Аравії 18 лютого пройшли переговори між представника США та Росії. Держсекретар США Марко Рубіо запевнив, що "переконаний у готовності Росії почати серйозний процес, щоб визначити, як можна покласти край війні".
В адміністрації Дональда Трампа заявляють, що говоритимуть з обидвома сторонами конфлікту. Детальніше про переговори між США та РФ - у матеріалі РБК-Україна.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнає результатів переговорів між США та РФ у Саудівській Аравії.
Крім того, Зеленський переніс свій візит до Саудівської Аравії через зустріч між російськими та американськими делегаціями.
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