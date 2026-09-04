У Росії горять нафтобаза та хімзавод: БПЛА атакували об'єкти за сотні кілометрів від України

У ніч проти 4 вересня російські об'єкти нафтової та хімічної промисловості опинилися в зоні атаки БПЛА. Пожежі зафіксували в Сочі та Башкортостані, причому одна з них сталася більш ніж за 1000 кілометрів від українського кордону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Telegram-канал ASTRA, і каналу "БЛИСКАВКА" .
Нічна атака БПЛА призвела до спалахів на російських промислових об'єктах. У Сочі пожежа сталася на нафтобазі "Роснефть-Кубаннефтепродукт" в Адлерському районі.
За даними OSINT-аналітика ASTRA, такого висновку дійшли після аналізу кадрів, опублікованих очевидцями.
На знімках також зафіксовано ще одне вогнище загоряння. Раніше ASTRA повідомляла, що в районі Сочі після атаки спалахнув дивізіон протиповітряної оборони.
Мер міста Андрій Прошунін підтвердив інформацію про пожежу на нафтобазі та заявив, що обійшлося без жертв.
Ще одну пожежу зафіксували у Башкортостані. Telegram-канал "БЛИСКАВКА" повідомив про атаку БПЛА на Стерлітамак, розташований більш ніж за 1000 кілометрів від українського кордону. У місті знаходиться один із великих центрів хімічної промисловості Росії.
За інформацією каналу, внаслідок атаки спалахнуло нафтохімічне підприємство. На ньому виробляють іонол - присадку, яка застосовується в авіаційному паливі та мастильних матеріалах.
Таким чином, повідомлення про наслідки нічної атаки надійшли одразу з двох російських регіонів. У Сочі йдеться про пожежу на об'єкті нафтової інфраструктури, а під Стерлітамаком – про спалах на підприємстві хімічної промисловості.
Нагадаємо, що раніше, в ніч проти 30 серпня, українські сили завдали ударів по кількох важливих об'єктах на території Росії. Зокрема, під атакою опинився Киришський нафтопереробний завод у Ленінградській області, де після поразки зафіксували спалах.