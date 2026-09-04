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У Росії горять нафтобаза та хімзавод: БПЛА атакували об'єкти за сотні кілометрів від України

10:09 04.09.2026 Пт
2 хв
Дрони дісталися нового регіону Росії
aimg Анастасія Никончук
Ілюстративне фото: МНС РФ (t.me mchs_official)

У ніч проти 4 вересня російські об'єкти нафтової та хімічної промисловості опинилися в зоні атаки БПЛА. Пожежі зафіксували в Сочі та Башкортостані, причому одна з них сталася більш ніж за 1000 кілометрів від українського кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Telegram-канал ASTRA, і каналу "БЛИСКАВКА" .

Пожежі спалахнули відразу у кількох регіонах

Нічна атака БПЛА призвела до спалахів на російських промислових об'єктах. У Сочі пожежа сталася на нафтобазі "Роснефть-Кубаннефтепродукт" в Адлерському районі.

За даними OSINT-аналітика ASTRA, такого висновку дійшли після аналізу кадрів, опублікованих очевидцями.

На знімках також зафіксовано ще одне вогнище загоряння. Раніше ASTRA повідомляла, що в районі Сочі після атаки спалахнув дивізіон протиповітряної оборони.

Мер міста Андрій Прошунін підтвердив інформацію про пожежу на нафтобазі та заявив, що обійшлося без жертв.

Фото: Telegram-канал ASTRA

Що сталося під Стерлітамаком

Ще одну пожежу зафіксували у Башкортостані. Telegram-канал "БЛИСКАВКА" повідомив про атаку БПЛА на Стерлітамак, розташований більш ніж за 1000 кілометрів від українського кордону. У місті знаходиться один із великих центрів хімічної промисловості Росії.

За інформацією каналу, внаслідок атаки спалахнуло нафтохімічне підприємство. На ньому виробляють іонол - присадку, яка застосовується в авіаційному паливі та мастильних матеріалах.

Таким чином, повідомлення про наслідки нічної атаки надійшли одразу з двох російських регіонів. У Сочі йдеться про пожежу на об'єкті нафтової інфраструктури, а під Стерлітамаком – про спалах на підприємстві хімічної промисловості.

Фото: Telegram-канал "БЛИСКАВКА"

Нагадаємо, що раніше, в ніч проти 30 серпня, українські сили завдали ударів по кількох важливих об'єктах на території Росії. Зокрема, під атакою опинився Киришський нафтопереробний завод у Ленінградській області, де після поразки зафіксували спалах.

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Війна в УкраїніРосійська Федерація