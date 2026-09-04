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В России горят нефтебаза и химзавод: БПЛА атаковали объекты за сотни километров от Украины

10:09 04.09.2026 Пт
2 мин
Дроны добрались до нового региона России
aimg Анастасия Никончук
Иллюстративное фото: МЧС РФ (t.me mchs_official)

В ночь на 4 сентября российские объекты нефтяной и химической промышленности оказались в зоне атаки БПЛА. Пожары зафиксировали в Сочи и Башкортостане, причем один из них произошел более чем в 1000 километрах от украинской границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Telegram-канал ASTRA, и канала "БЛИСКАВКА".

Пожары вспыхнули сразу в нескольких регионах

Ночная атака БПЛА привела к возгораниям на российских промышленных объектах. В Сочи пожар произошел на нефтебазе "Роснефть-Кубаньнефтепродукт" в Адлерском районе.

По данным OSINT-аналитика ASTRA, к такому выводу пришли после анализа кадров, опубликованных очевидцами.

На снимках также зафиксирован еще один очаг возгорания. Ранее ASTRA сообщала, что в районе Сочи после атаки загорелся дивизион противовоздушной обороны.

Мэр города Андрей Прошунин подтвердил информацию о пожаре на нефтебазе и заявил, что обошлось без жертв.

Фото: Telegram-канал ASTRA

Что произошло под Стерлитамаком

Еще один пожар зафиксировали в Башкортостане. Telegram-канал "БЛИСКАВКА" сообщил об атаке БПЛА на Стерлитамак, расположенный более чем в 1000 километрах от украинской границы. В городе находится один из крупных центров химической промышленности России.

По информации канала, в результате атаки загорелось нефтехимическое предприятие. На нем производят ионол - присадку, которая применяется в авиационном топливе и смазочных материалах.

Таким образом, сообщения о последствиях ночной атаки поступили сразу из двух российских регионов. В Сочи речь идет о пожаре на объекте нефтяной инфраструктуры, а под Стерлитамаком - о возгорании на предприятии химической промышленности.

Фото: Telegram-канал "БЛИСКАВКА"

Напоминаем, что ранее, в ночь на 30 августа, украинские силы нанесли удары по нескольким важным объектам на территории России. В частности, под атакой оказался Киришский нефтеперерабатывающий завод в Ленинградской области, где после поражения зафиксировали возгорание.

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