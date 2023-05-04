У Росії горів ще один нафтопереробний завод: в нього "врізався безпілотник"

"Сьогодні вночі в районі села Киселівка Красносулинського району на Новошахтинському заводі нафтопродуктів", - написав Голубєв.

За його словами, у конструкції естакади заводу, що будуються, нібито "врізався безпілотний літальний апарат, після чого він вибухнув".

Повідомляється, що вогонь, який виник у результаті вибуху, був одразу погашений. Пожежники до гасіння займання не залучалися, горіння було ліквідовано силами служб підприємства.

Жертв і постраждалих немає.

Нагадаємо, що цієї ночі в Росії також сталася пожежа на резервуарі Ільського нафтопереробного заводу у Краснодарському краї. Причиною загоряння там також назвали "атаку безпілотника".

Також ми писали, що 3 травня у РФ повідомили про пожежу в російському порту Тамань (Краснодарський край) поблизу Кримського мосту. Як стало відомо, в селищі Волна спалахнув резервуар із паливом.

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