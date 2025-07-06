У Росії другий день поспіль скасовують сотні авіарейсів: що відомо

Відомо, що наразі тимчасово не обслуговуються рейси аеропортів: Іваново (Південний), Калуга (Грабцево), Санкт-Петербург (Пулково) і Тамбов (Донське). Також у цьому переліку був Псков, але нещодавно там скасували обмеження.

Згідно з даними "Росавіації", станом на вечір 6 липня скасовано таку кількість рейсів:

171 рейс у московському аеропорту Пулково;

90 рейсів у петербурзькому Пулково;

26 рейсів у Нижньому Новгороді.

Загалом скасовано приблизно 287 рейсів, якщо не брати до уваги дані, де роботу було повністю припинено.

Як кажуть у "Росавіації", ситуація контрольована, хоча у великих аеропортах, як і вчора, спостерігаються черги пасажирів.

Також зазначимо, що цього вечора мер Москви Сергій Собянін звітував, що ППО Росії нібито збила 6 безпілотників, що летіли в бік російської столиці. За його словами, на місці падіння уламків працюють екстрені служби.

Крім того, низка моніторингових Telegram-каналів писали, що сьогодні під атакою невідомих дронів близько 14 регіонів Росії. Чи правдива ця інформація, неясно.