У Росії другий день поспіль скасовують сотні авіарейсів: що відомо

У Росії через обмеження в повітряному просторі знову спостерігається колапс в аеропортах. Зокрема, у Москві, Пітері й не тільки другий день поспіль скасовують сотні рейсів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Росавіації" і канал мера Москви Сергія Собяніна.
Відомо, що наразі тимчасово не обслуговуються рейси аеропортів: Іваново (Південний), Калуга (Грабцево), Санкт-Петербург (Пулково) і Тамбов (Донське). Також у цьому переліку був Псков, але нещодавно там скасували обмеження.
Згідно з даними "Росавіації", станом на вечір 6 липня скасовано таку кількість рейсів:
Загалом скасовано приблизно 287 рейсів, якщо не брати до уваги дані, де роботу було повністю припинено.
Як кажуть у "Росавіації", ситуація контрольована, хоча у великих аеропортах, як і вчора, спостерігаються черги пасажирів.
Також зазначимо, що цього вечора мер Москви Сергій Собянін звітував, що ППО Росії нібито збила 6 безпілотників, що летіли в бік російської столиці. За його словами, на місці падіння уламків працюють екстрені служби.
Крім того, низка моніторингових Telegram-каналів писали, що сьогодні під атакою невідомих дронів близько 14 регіонів Росії. Чи правдива ця інформація, неясно.
Нагадаємо, що вчора в російських аеропортах теж було скасування авіарейсів. Лише в Москві та Пітері було відзначено майже 100, і ще сотні перенесли. Причиною тому стала загроза атак дронами.
Детальніше про те, що відбувалося вчора в аеропортах РФ - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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