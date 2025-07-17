У Росії дрони вдарили по важливому для виробництва ракет хімзаводу (відео)

Як пишуть у мережі, дрони атакували "Щекіназот" у ніч на 17 липня. Astra з посиланням на джерело в МНС РФ пише, що по заводу вдарили щонайменше чотири дрони, унаслідок чого почалася пожежа.



Співробітники заводу розповіли виданню, що через удар було пошкоджено одну з ректифікаційних колон, а також паропровід високого тиску між сховищем і ТЕЦ. Паропровід подає перегріту пару високого тиску від теплоелектроцентралі (ТЕЦ) до технологічних установок.

При цьому пошкоджено дах печі на лінії виробництва метанолу.

Після атаки завод, імовірно, зупинив свою роботу. Співробітників евакуювали.

Роз'яснення Коваленка

Коваленко підтвердив, що на "Щекіназоті" в Тульській області "щось вибухало".

Він уточнив, що на підприємстві виробляють аміак, метанол і карбамід. Такі речовини є основою для вибухівки, ракетного палива і синтетичних матеріалів для ВПК.

"Без цього підприємства порушується цикл виробництва ракет, дронів і вибухівки для армії РФ", - розповів керівник ЦПД.