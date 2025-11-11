UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

У Росії дозволили саджати до в'язниці за диверсії з 14 років

Ілюстративне фото: у Росії кримінальна відповідальність за диверсії буде починаючи з 14 років (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

Держдума РФ ухвалила законопроєкт, який передбачає зниження віку кримінальної відповідальності за диверсії з 16 до 14 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на"Медіазону".

Тепер у Росії до кримінальної відповідальності зможуть притягнути підлітків із 14 років за такими статтями: вчинення диверсії, сприяння диверсійній діяльності, проходження навчання диверсій, організація диверсійного співтовариства та участь у ньому.

Також вік кримінальної відповідальності знизили у справах про сприяння тероризму (йдеться і про фінансування тероризму) та у справах про організацію терористичних співтовариств і організацій.

Поправки передбачають скасування строків давності та заборону на призначення покарання нижче встановленого мінімуму за статтями, пов'язаними з диверсіями. Також вони ускладнюють отримання умовно-дострокового звільнення і виключають можливість умовного терміну для учасників так званих "диверсійних спільнот".

Крім того, проєкт передбачає покарання аж до довічного позбавлення волі за "схиляння неповнолітніх до диверсій" та їхнє "втягнення в терористичну діяльність".

Законопроєкт про розширення вікової відповідальності за статтями про диверсії і тероризм внесли в Держдуму в жовтні. За цими статтями часто розслідують справи про підпали залізничних об'єктів, зокрема за участю підлітків.

 

Диверсії в Росії

Нагадаємо, раніше Головне управління розвідки Міноборони України повідомляло, що в Росії збільшилася кількість пожеж і диверсій на залізничних об'єктах. По всій території країни діє партизанський рух, який організовує атаки на важливі інфраструктурні об'єкти.

У розвідці звернули увагу, що за останні місяці загоряння і вибухи фіксували в Брянській, Ростовській, Мурманській областях, а також у Чечні та Карачаєво-Черкесії. Подібні дії відбуваються і на тимчасово окупованих територіях України - у Криму та Луганській області.

За даними ГУР, скоординовані операції партизан помітно ускладнюють логістику російської армії

Читайте РБК-Україна в Google News
Державна дума РФРосійська ФедераціяВійна в Україні