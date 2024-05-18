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У Росії дефіцит пального через удари по НПЗ, їй допомагає Білорусь, - ЦНС

Росія, Субота 18 травня 2024 21:08
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У Росії дефіцит пального через удари по НПЗ, їй допомагає Білорусь, - ЦНС Фото: Росія переживає дефіцит пального (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Після кількох вдалих атак на російські нафтопереробні заводи Москва зіткнулась з відчутною нестачею палива. Наразі потреби покриваються шляхом імпорту з Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Окупована кремлем Білорусь нарощує поставки палива до РФ через дефіцит, що виник через ремонти на ворожих НПЗ", - заявили в ЦНС.

За повідомленнями місцевих жителів, у нафтопереробній сфері Білорусі спостерігається сплеск виробництва авіаційного реактивного пального і його поставок до Росії залізничним транспортом.

Забезпеченням організації охорони перевезення на території Білорусі займаються бойовики терористичного угруповання ПВК "Вагнера", та батальйон охорони МВС РБ.

"Росія без палива - це чудова ілюстрація путінського правління (йдеться про російського диктатора Володимира Путіна, - ред.). Проте режим Лукашенка (самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, - ред.) не здатний покрити дефіцит, і є лише методом латання дір. Але його допомога є свідченням агресії самопроголошеного диктатора проти нашої країни й участь окупованої республіки у війні проти України", - додали в центрі.

Атаки по російських НПЗ

Від початку року українські спецслужби та військові почали здійснювати регулярні атаки по нафтопереробних заводах на території Росії.

Перша атака сталася 21 січня, коли дрони-камікадзе уразили завод "Новатек" в Усть-Лузі. А от крайня атака сталася в ніч на 17 травня. Тоді безпілотники вдарили по Туапсинському НПЗ.

Зауважимо, що завод експортує дизельне паливо і мазут. Останні три місяці він не працював після атаки наприкінці січня і лише нещодавно відновив роботу.

Тим часом США закликали Україну припинити атаки, побоюючись зростання цін на бензин на міжнародному ринку.

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