У Росії дефіцит пального через удари по НПЗ, їй допомагає Білорусь, - ЦНС

Після кількох вдалих атак на російські нафтопереробні заводи Москва зіткнулась з відчутною нестачею палива. Наразі потреби покриваються шляхом імпорту з Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

"Окупована кремлем Білорусь нарощує поставки палива до РФ через дефіцит, що виник через ремонти на ворожих НПЗ", - заявили в ЦНС.

За повідомленнями місцевих жителів, у нафтопереробній сфері Білорусі спостерігається сплеск виробництва авіаційного реактивного пального і його поставок до Росії залізничним транспортом.

Забезпеченням організації охорони перевезення на території Білорусі займаються бойовики терористичного угруповання ПВК "Вагнера", та батальйон охорони МВС РБ.

"Росія без палива - це чудова ілюстрація путінського правління (йдеться про російського диктатора Володимира Путіна, - ред.). Проте режим Лукашенка (самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, - ред.) не здатний покрити дефіцит, і є лише методом латання дір. Але його допомога є свідченням агресії самопроголошеного диктатора проти нашої країни й участь окупованої республіки у війні проти України", - додали в центрі.