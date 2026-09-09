У Росії чоловіка засудили на 14 років за фото могил військових, його звинуватили в держзраді

У пресслужбі суду заявили, що з жовтня 2024 року Щербаков "систематично відвідував меморіальне кладовище", де приховано фотографував і знімав на відео місця поховань військовослужбовців.

За версією слідства, цю інформацію він передавав представникам спецслужб України.

Видання "7×7" зазначає, що це перший відомий випадок вироку за статтею про держзраду саме за зйомку могил військових.

Про справу проти жителя Ярославля стало відомо ще на початку серпня. Тоді ж редактор "Медіазони" Дмитро Трещанін розповідав, що в Росії почастішали випадки затримань людей за фотографування могил - деяких із них також звинувачували у держзраді.

Жителів кількох регіонів після затримання силовики змушували вибачатись на камеру.