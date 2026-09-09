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У Росії чоловіка засудили на 14 років за фото могил військових, його звинуватили в держзраді

01:59 09.09.2026 Ср
1 хв
Це перший відомий вирок за таку "провину" - раніше людей лише змушували вибачатись на камеру
aimg Катерина Коваль
Фото: робити знімки могил військових в РФ не дозволяють (Getty Images)

Ярославський обласний суд засудив 48-річного місцевого жителя Миколу Щербакова до 14 років колонії суворого режиму - за фотографування могил військових на цвинтарі. Слідство звинуватило чоловіка у держзраді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Медуза".

У пресслужбі суду заявили, що з жовтня 2024 року Щербаков "систематично відвідував меморіальне кладовище", де приховано фотографував і знімав на відео місця поховань військовослужбовців.

За версією слідства, цю інформацію він передавав представникам спецслужб України.

Видання "7×7" зазначає, що це перший відомий випадок вироку за статтею про держзраду саме за зйомку могил військових.

Про справу проти жителя Ярославля стало відомо ще на початку серпня. Тоді ж редактор "Медіазони" Дмитро Трещанін розповідав, що в Росії почастішали випадки затримань людей за фотографування могил - деяких із них також звинувачували у держзраді.

Жителів кількох регіонів після затримання силовики змушували вибачатись на камеру.

Нагадаємо, в Росії вже засудили трьох підлітків із тимчасово окупованого Мелітополя - хлопців звинуватили у "тероризмі" й дали від 7 до 8,5 років ув'язнення.

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Російська ФедераціяВійна в Україні