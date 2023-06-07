У Росії чиновниця закидала "коктейлями Молотова" військкомат

Як стверджують російські ЗМІ, хотіла підпалити військкомат 55-річна Жанна Романовська - співробітниця відділу фінансування Міністерства архітектури та будівництва РФ. Чиновниця нібито одяглася у камуфляжний костюм та під'їхала до будівлі військкомату на своєму авто.

"Жінка під'їхала до будівлі на машині і кинула в неї три пляшки з легкозаймистою рідиною. Масштабної пожежі вдалося уникнути - вогонь загасили поліцейські, які охороняли військкомат", - йдеться у повідомленні.

За інформацією ЗМІ, чиновницю затримали правоохоронці, у неї знайшли каністру та ганчірки. Жінка не пояснила свої мотиви.

Не перший випадок

У Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну почастішали підпали військкоматів, особливо після оголошення російським диктатором так званої "часткової мобілізації".

Так, нещодавно у Москві спалахнула пожежа у будівлі військкомату. Загоряння було масштабним, оскільки гасили вогонь 15 пожежних розрахунків.

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